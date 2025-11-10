У Бундесвері визнали, що ФРН поки не готова до війни: нестача медикаментів і не тільки

Бундесвер опублікував песимістичний звіт, згідно з яким з'ясувалось - Німеччина поки не готова до можливої війни. Йдеться про медичну систему країни і не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
Спеціальний звіт Бундесверу, підготовлений 200 експертами (включно з військовими та медиками), дає першу похмуру оцінку готовності до НП та вказує на невідкладні кроки, які потрібно зробити.
За найгіршим сценарієм, у Німеччині щодня опинятиметься близько 1000 поранених солдатів, плюс цивільні жертви. Експерти прогнозують "серйозне фізичне та психосоціальне навантаження" на медиків та інших пацієнтів.
Очікується також зростання інфекційних захворювань у разі можливого вторгнення та дефіцит медикаментів, крові і перев’язувальних матеріалів. Також слід готуватися до цілеспрямованих атак противника на лікарні та медиків.
Наразі, за оцінкою експертів, медична система Німеччини готова помірно: незрозумілі зони відповідальності, вразливі ланцюги поставок, незлагоджені канали комунікації; аптеки недостатньо запасають ліки, ніхто точно не знає, які лікарі доступні або задіяні для резерву.
Нагадаємо, напередодні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав зробити країну "готовою до війни" на тлі зростання загрози з боку Росії.
Міністр наголосив, що ФРН має зміцнити оборону, адже агресивна політика РФ та заклики США до більшої самостійності Європи у сфері безпеки вимагають конкретних дій.
Також РБК-Україна повідомляло, що Німеччина вивчає хід вторгнення Росії в Україну, щоб не дати Кремлю очікування швидкої перемоги у майбутніх конфліктах.