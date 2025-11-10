RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

В Бундесвере признали, что ФРГ пока не готова к войне: нехватка медикаментов и не только

Фото: в Бундесвере признают необходимость в проведении больше военных учений (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Бундесвер опубликовал пессимистический отчет, согласно которому выяснилось - Германия пока не готова к возможной войне. Речь идет о медицинской системе страны и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

В Бундесвере указали на "слабые места"

Специальный отчет Бундесвера, подготовленный 200 экспертами (включая военных и медиков), дает первую мрачную оценку готовности к ЧП и указывает на неотложные шаги, которые нужно сделать.

По худшему сценарию, в Германии ежедневно будет оказываться около 1000 раненых солдат, плюс гражданские жертвы. Эксперты прогнозируют "серьезную физическую и психосоциальную нагрузку" на медиков и других пациентов.

Ожидается также рост инфекционных заболеваний в случае возможного вторжения и дефицит медикаментов, крови и перевязочных материалов. Также следует готовиться к целенаправленным атакам противника на больницы и медиков.

Сейчас, по оценке экспертов, медицинская система Германии готова умеренно: непонятные зоны ответственности, уязвимые цепи поставок, неслаженные каналы коммуникации; аптеки недостаточно запасают лекарства, никто точно не знает, какие врачи доступны или задействованы для резерва.

Что рекомендуют специалисты

  • Защита больниц, аптек и производителей лекарств от мародерства и разрушений; лечебные помещения - под землю;
  • Использовать школы и спортзалы как пункты сбора раненых;
  • Обучение студентов-медиков оказанию помощи при военных ранениях и триажу;
  • Уменьшение бюрократии в больницах для лечения на 20-25% больше пациентов;
  • Восстановление производства критических лекарств в пределах ЕС;
  • Запас критических медикаментов и медицинских материалов;
  • Использование запасов крови из других регионов для предотвращения дефицита;
  • Упрощение требований к упаковке и инструкций лекарств;
  • Проведение больше учений между военными и гражданскими;
  • Создание оперативной системы здравоохранения для чрезвычайных ситуаций.

Германия готовится к возможной войне

Напомним, накануне министр обороны Германии Борис Писториус призвал сделать страну "готовой к войне" на фоне роста угрозы со стороны России.

Министр подчеркнул, что ФРГ должна укрепить оборону, ведь агрессивная политика РФ и призывы США к большей самостоятельности Европы в сфере безопасности требуют конкретных действий.

Также РБК-Украина сообщало, что Германия изучает ход вторжения России в Украину, чтобы не дать Кремлю ожидания быстрой победы в будущих конфликтах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бундесвер