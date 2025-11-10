В Бундесвере признали, что ФРГ пока не готова к войне: нехватка медикаментов и не только

Бундесвер опубликовал пессимистический отчет, согласно которому выяснилось - Германия пока не готова к возможной войне. Речь идет о медицинской системе страны и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
Специальный отчет Бундесвера, подготовленный 200 экспертами (включая военных и медиков), дает первую мрачную оценку готовности к ЧП и указывает на неотложные шаги, которые нужно сделать.
По худшему сценарию, в Германии ежедневно будет оказываться около 1000 раненых солдат, плюс гражданские жертвы. Эксперты прогнозируют "серьезную физическую и психосоциальную нагрузку" на медиков и других пациентов.
Ожидается также рост инфекционных заболеваний в случае возможного вторжения и дефицит медикаментов, крови и перевязочных материалов. Также следует готовиться к целенаправленным атакам противника на больницы и медиков.
Сейчас, по оценке экспертов, медицинская система Германии готова умеренно: непонятные зоны ответственности, уязвимые цепи поставок, неслаженные каналы коммуникации; аптеки недостаточно запасают лекарства, никто точно не знает, какие врачи доступны или задействованы для резерва.
Напомним, накануне министр обороны Германии Борис Писториус призвал сделать страну "готовой к войне" на фоне роста угрозы со стороны России.
Министр подчеркнул, что ФРГ должна укрепить оборону, ведь агрессивная политика РФ и призывы США к большей самостоятельности Европы в сфере безопасности требуют конкретных действий.
Также РБК-Украина сообщало, что Германия изучает ход вторжения России в Украину, чтобы не дать Кремлю ожидания быстрой победы в будущих конфликтах.