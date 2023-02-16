У Бундесвері розраховують, що німецькі танки та БТР доставлять в Україну в березні

"Я припускаю, що наші Leopard та Marder будуть використовуватися в Україні у березні", - написав він.

Цорн також наголосив, що Україні нададуть не лише техніку, а й комплекти запасних частин та необхідних боєприпасів.

"Якщо ми вирішимо поставити систему озброєння, то ми також зробимо її стійкою", - наголосив він.

Варто зауважити, що Німеччина пообіцяла передати Україні 40 БМП Marder та 14 танків Leopard 2A6.