В Бундесвере рассчитывают, что немецкие танки и БТР доставят в Украину в марте

Обещанные Германией танки и бронетранспортеры должны прибыть в Украину уже в марте 2023 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального инспектора Бундесвера Эберхарда Цорна в Twitter.
"Я предполагаю, что наши Leopard и Marder будут использоваться в Украине в марте", - написал он.
Цорн также подчеркнул, что Украине предоставят не только технику, но и комплекты запасных частей и необходимых боеприпасов.
"Если мы решим поставить систему вооружения, то мы также сделаем ее устойчивой", - подчеркнул он.
Стоит заметить, что Германия пообещала передать Украине 40 БМП Marder и 14 танков Leopard 2A6.
Напомним, ранее стало известно, что Нидерланды анонсировали передачу Украине 20 тысяч снарядов для Leopard 2.
Также мы писали, что в Польшу на этой неделе прибыли украинские военные для тренировок на Leopard 2 Канады, которые уже находятся там.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.