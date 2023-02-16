В Бундесвере рассчитывают, что немецкие танки и БТР доставят в Украину в марте

"Я предполагаю, что наши Leopard и Marder будут использоваться в Украине в марте", - написал он.

Цорн также подчеркнул, что Украине предоставят не только технику, но и комплекты запасных частей и необходимых боеприпасов.

"Если мы решим поставить систему вооружения, то мы также сделаем ее устойчивой", - подчеркнул он.

Стоит заметить, что Германия пообещала передать Украине 40 БМП Marder и 14 танков Leopard 2A6.