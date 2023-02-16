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У Бундесвері опублікували фото навчань українських військових на Patriot

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Україна, Четвер 16 лютого 2023 23:16
У Бундесвері опублікували фото навчань українських військових на Patriot Фото: у Бундесвері опублікували фото навчань українських військових на Patriot (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Українські військові з 31 січня 2023 року опановують управління зенітними ракетними комплексами Patriot у Німеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Збройні сили Німеччини.

Як зазначили у відомстві, українці швидко опановують роботу на ЗРК Patriot. Це пов'язано з тим, що вони високо мотивовані і більшість з них уже має досвід участі у бойових діях.

"Мотивація висока, тому що всі знають, про що йдеться", - сказав німецький офіцер.

За його словами, навчання відбувається шість днів на тиждень.

Фото: у Бундесвері опублікували фото навчань українських військових на Patriot (bundeswehr.de)

Нагадаємо, на початку лютого стало відомо, що українські військові розпочали навчання на Patriot у Німеччині.

Також ми писали, що ще в середині січня такі тренування на Patriot почалися у США.

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