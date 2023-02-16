В Бундесвере опубликовали фото учений украинских военных на Patriot

Украинские военные с 31 января 2023 года овладевают управлением зенитными ракетными комплексами Patriot в Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вооруженные силы Германии.

Как отметили в ведомстве, украинцы быстро овладевают работой на ЗРК Patriot. Это связано с тем, что они высоко мотивированы и большинство из них уже имеют опыт участия в боевых действиях.

"Мотивация высока, потому что все знают, о чем идет речь", - сказал немецкий офицер.

По его словам, обучение проходит шесть дней в неделю.