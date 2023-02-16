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В Бундесвере опубликовали фото учений украинских военных на Patriot

Новина українською →
Украина, Четверг 16 февраля 2023 23:16
В Бундесвере опубликовали фото учений украинских военных на Patriot Фото: в Бундесвере опубликовали фото учений украинских военных на Patriot (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные с 31 января 2023 года овладевают управлением зенитными ракетными комплексами Patriot в Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вооруженные силы Германии.

Как отметили в ведомстве, украинцы быстро овладевают работой на ЗРК Patriot. Это связано с тем, что они высоко мотивированы и большинство из них уже имеют опыт участия в боевых действиях.

"Мотивация высока, потому что все знают, о чем идет речь", - сказал немецкий офицер.

По его словам, обучение проходит шесть дней в неделю.

Фото: в Бундесвере опубликовали фото учений украинских военных на Patriot (bundeswehr.de)

Напомним, в начале февраля стало известно, что украинские военные начали обучение на Patriot в Германии.

Также мы писали, что еще в середине января такие тренировки на Patriot начались в США.

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