Бундесвер створює підрозділи ударних дронів-камікадзе і починає їх тестувати

Німеччина посилює оборону - Бундесвер найближчими роками планує створити шість підрозділів, які будуть спрямовані на ударні дрони. Також ФРН формує нові системи далекобійних озброєнь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.
"Ми почали проведення тестів", - повідомив інспектор Сухопутних військ, генерал-лейтенант Крістіан Фройдінг.
За його словами, перша батарея середнього радіусу дії має бути готова до експлуатації до 2027 року, ще п'ять - до 2029-го.
Системи, які зараз випробовує Бундесвер, належать до категорії loitering munition - що можна перекласти як "боєприпаси, що баражують". Ці ударні безпілотники здатні кружляти над полем бою і потім пікірувати на ціль. Їх також називають камікадзе-дронами.
Крім того, до 2029 року має бути сформована батарея нових далекобійних систем озброєнь. За розмірами вона відповідатиме роті - від 60 до 150 військовослужбовців. Такі системи здатні виявляти і відбивати атаки безпілотників по всій території Німеччини.
Поле бою майбутнього ґрунтуватиметься на даних і визначатиметься застосуванням ШІ, зазначив Фройдінг. Дані - це ключовий ресурс, який він назвав "боєприпасом ведення війни".
Він додав, що війна в майбутньому визначатиметься конкурентними захисними "парасольками". Метою стане підтримання власного захисного контуру й одночасне проникнення крізь оборону противника.
Фройдінг висловив невдоволення поточним станом багатомільярдного проєкту з цифрового бойового зв'язку. За його словами, технічний прогрес поки незадовільний і вже "позначається на боєготовності наших підрозділів і з'єднань".
Генерал-лейтенант також повідомив, що після поточних випробувань у грудні належить ухвалити рішення про те, як інтеграція цифрових комунікаційних технологій в озброєння і військову техніку має узгоджуватися з потребами військ.
Нагадаємо, 10 листопада повідомлялося: Бундесвер опублікував песимістичний звіт, згідно з яким з'ясувалося - Німеччина поки що не готова до можливої війни. Йдеться про медичну систему країни і не тільки.
Перед цим міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав зробити країну "готовою до війни" на тлі зростання загрози з боку Росії.