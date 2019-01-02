Німеччина почала керувати силами надшвидкого реагування НАТО

Фото: військові НАТО (flickr.com/nato)

Сили надшвидкого реагування НАТО були створені в першій половині 2015 року у відповідь на анексію Росією Криму та окупацію Донбасу

Німецькі Збройні сили (Бундесвер) з 1 січня 2019 року прийняли головування в Силах надшвидкого реагування (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF) Північноатлантичного альянсу (НАТО). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

У зв’язку з цим міністр оборони Німеччини Урсули фон дер Ляєн заявила, що її країна цим головуванням робить значний внесок у безпеку всього альянсу.

Крім того, фон Ляєн відзначила, що нова роль Бундесверу - також дуже важливий стимул для всеосяжної модернізації збройних сил країни.

Сили надшвидкого реагування НАТО було створено в першій половині 2015 року у відповідь на анексію Росією українського Криму та окупацію Донбасу, вони вважаються важливою складовою у стратегії НАТО для стримування Росії.

Передові загони сил надшвидкого реагування мають бути готовими до передислокації в потрібний регіон за 72 години.

Головування у силах швидкого реагування триває один рік; у 2018 році в силах надшвидкого реагування НАТО головувала Італія, у 2020-му головуватиме Польща.

Нагадаємо, 1 січня 2019 року Румунія розпочала головування в Раді Європейського союзу.