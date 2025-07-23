Бундесвер перетворять на найсильнішу армію Європи: Берлін підготував закон про закупівлі

"Із цим законопроєктом ми знімаємо багато обмежень, які заважали нам рухатися ще швидше", - заявив міністр оборони Борис Пісторіус.

Що пропонує законопроєкт

Згідно з пропонованим законопроєктом, обов'язкові вимоги до проведення тендерів за оборонними контрактами будуть пом'якшені або повністю скасовані в особливо термінових випадках. Великі контракти більше не потребуватимуть дроблення на більш дрібні тендери.

Він також включає зміни до закону про планування, що стосуються радіолокаційних систем протиповітряної оборони та військових аеродромів.

Екологічні стандарти також будуть пом'якшені - наприклад, при будівництві військових казарм.

Поворот у політиці Німеччини

Раніше цього року канцлер Фрідріх Мерц послабив конституційно закріплені ліміти держборгу, щоб забезпечити більш високі витрати на оборону.

Цей крок дозволив Берліну збільшити витрати на оборону до 3,5% ВВП до 2029 року - різке зростання порівняно з квотою НАТО у 2%, яку він виконав у 2024 році вперше за три десятиліття.