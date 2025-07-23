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Бундесвер превратят в сильнейшую армию Европы: Берлин подготовил закон о закупках

Фото: Борис Писториус (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет канцлера Германии Фридриха Мерца одобрил законопроект, призванный ускорить военное планирование и закупки. Это является частью усилий правящей коалиции по быстрому превращению бундесвера в сильнейшую армию Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"С этим законопроектом мы снимаем многие ограничения, которые мешали нам двигаться еще быстрее", - заявил министр обороны Борис Писториус.

Что предлагает законопроект

Согласно предлагаемому законопроекту, обязательные требования к проведению тендеров по оборонным контрактам будут смягчены или полностью отменены в особо срочных случаях. Крупные контракты больше не будут нуждаться в дроблении на более мелкие тендеры.

Он также включает изменения в закон о планировании, касающиеся радиолокационных систем противовоздушной обороны и военных аэродромов.

Экологические стандарты также будут смягчены - например, при строительстве военных казарм.

Поворот в политике Германии

Ранее в этом году канцлер Фридрих Мерц ослабил конституционно закрепленные лимиты госдолга, чтобы обеспечить более высокие расходы на оборону.

Этот шаг позволил Берлину увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП к 2029 году - резкий рост по сравнению с квотой НАТО в 2%, которую он выполнил в 2024 году впервые за три десятилетия.

Историческое изменение политики после многих лет пренебрежения вооруженными силами было спровоцировано полномасштабным вторжением России в Украину в феврале 2022 года. Оно ускорилось на фоне того, что Владимир Путин стал рассматриваться как растущая угроза восточному флангу НАТО.

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