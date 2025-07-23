Бундесвер превратят в сильнейшую армию Европы: Берлин подготовил закон о закупках

"С этим законопроектом мы снимаем многие ограничения, которые мешали нам двигаться еще быстрее", - заявил министр обороны Борис Писториус.

Что предлагает законопроект

Согласно предлагаемому законопроекту, обязательные требования к проведению тендеров по оборонным контрактам будут смягчены или полностью отменены в особо срочных случаях. Крупные контракты больше не будут нуждаться в дроблении на более мелкие тендеры.

Он также включает изменения в закон о планировании, касающиеся радиолокационных систем противовоздушной обороны и военных аэродромов.

Экологические стандарты также будут смягчены - например, при строительстве военных казарм.

Поворот в политике Германии

Ранее в этом году канцлер Фридрих Мерц ослабил конституционно закрепленные лимиты госдолга, чтобы обеспечить более высокие расходы на оборону.

Этот шаг позволил Берлину увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП к 2029 году - резкий рост по сравнению с квотой НАТО в 2%, которую он выполнил в 2024 году впервые за три десятилетия.