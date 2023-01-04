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У Бундестазі звернулися до Шольца на тлі рішення Франції про танки для ЗСУ

Фото: Олаф Шольц, канцлер Німеччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Бундестазі натякнули канцлеру ФРН Олафу Шольцу, що зараз у питанні постачання танків Україні м'яч на боці Берліна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман у Twitter.

"І знову інші країни-партнери лідирують. Тепер ми нарешті можемо почати діяти в дусі франко-німецької дружби, чи не так, федеральний канцлер? Тепер м'яч перебуває на стороні Берліна. Нам залишається лише забити його", - написала Штрак-Циммерман, реагуючи на рішення Франції розпочати постачання легких танків Україні.

Нагадаємо, раніше Німеччина відмовилася передавати Україні танки Leopard. Міністр оборони Христині Ламбрехт пояснила це тим, що ще жодна країна не ухвалила рішення про передачу відповідної техніки західного зразка.

При цьому сьогодні, 4 січня, під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським лідер Франції Еммануель Макрон пообіцяв передати нашій країні легкі колісні танки AMX-10 RC.

Більш детально про AMX-10 RC можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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ФранціяБундестагДопомога УкраїніВійськова допомогаОлаф Шольц