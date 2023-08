У Бундестазі закликають посилити підтримку України після ймовірної смерті Пригожина

Політик вважає, що ймовірне вбивство Пригожина свідчить про те, що Росія під керівництвом диктатора Володимира Путіна "все більше перетворюється на мафіозну державу".

"Путін розуміє тільки мову сили, і тому ми повинні надавати Україні ще більшу всебічну підтримку", - сказав Гофрайтер.

Він зазначив, що Німеччині слід передати Україні "все, що ми можемо поставити", наприклад ракети Taurus.

Гофрайтер також зазначив, що хотів би бачити більш чітку підтримку України. Він вважає, що Німеччина вдається до "занадто довгих дебатів".

"Я вважаю, що проблема в цьому питанні лежить не тільки, але переважно в СДПН (Соціал-демократичній партії Німеччини - ред.), а також в офісі канцлера. Ви просто не можете цього заперечувати", - сказав він.

Аварія літака Пригожина

23 серпня у Тверській області РФ розбився літак із 10 людьми на борту. Росавіація повідомила, що серед пасажирів значився й Пригожин.

Офіційно смерть ватажка вагнерівців не підтвердили, але російське агентство "Интерфакс" повідомило, що рятувальники виявили останки всіх 10 пасажирів літака.

Західний чиновник розповів Financial Times, що має дані про збиття бізнес-джета російською ЗРК, а The New York Times пише, до аварії міг призвести вибух на борту літака.

