В Бундестаге призывают усилить поддержку Украины после вероятной смерти Пригожина
Военную поддержку Украины следует усилить после вероятной смерти главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Европейского комитета Бундестага и политика немецких "Зеленых" Антона Хофрайтера, которого цитируют Welt и NTV.
Политик считает, что предположительное убийство Пригожина свидетельствует о том, что Россия под руководством диктатора Владимира Путина "все больше превращается в мафиозное государство".
"Путин понимает только язык силы и поэтому мы должны оказывать Украине еще большую всестороннюю поддержку", - сказал Хофрайтер.
Он отметил, что Германии следует передать Украине "все, что мы можем поставить", например, ракеты Taurus.
Хофрайтер также отметил, что хотел видеть более четкую поддержку Украины. Он считает, что Германия прибегает к "слишком долгим прениям".
"Я считаю, что проблема в этом вопросе лежит не только, но преимущественно в СДПГ (Социал-демократической партии Германии - ред.), а также в офисе канцлера. Вы просто не можете этого отрицать", - сказал он.
Авария самолета Пригожина
23 августа в Тверской области РФ разбился самолет с 10 человек на борту. Росавиация сообщила, что среди пассажиров числился и Пригожин.
Официально смерть главаря вагнеровцев не подтвердили, но российское агентство "Интерфакс" сообщило, что спасатели обнаружили останки всех 10 пассажиров самолета.
Западный чиновник рассказал Financial Times, что располагает данными о сбитии бизнес-джета российской ЗРК, а The New York Times пишет, что к аварии мог привести взрыв на борту самолета.
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