В Бундестаге призывают усилить поддержку Украины после вероятной смерти Пригожина

Политик считает, что предположительное убийство Пригожина свидетельствует о том, что Россия под руководством диктатора Владимира Путина "все больше превращается в мафиозное государство".

"Путин понимает только язык силы и поэтому мы должны оказывать Украине еще большую всестороннюю поддержку", - сказал Х офрайтер.

Он отметил, что Германии следует передать Украине "все, что мы можем поставить", например, ракеты Taurus.

Хофрайтер также отметил, что хотел видеть более четкую поддержку Украины. Он считает, что Германия прибегает к "слишком долгим прениям".

"Я считаю, что проблема в этом вопросе лежит не только, но преимущественно в СДПГ (Социал-демократической партии Германии - ред.), а также в офисе канцлера. Вы просто не можете этого отрицать", - сказал он.

Авария самолета Пригожина

23 августа в Тверской области РФ разбился самолет с 10 человек на борту. Росавиация сообщила, что среди пассажиров числился и Пригожин.

Официально смерть главаря вагнеровцев не подтвердили, но российское агентство "Интерфакс" сообщило, что спасатели обнаружили останки всех 10 пассажиров самолета.

Западный чиновник рассказал Financial Times, что располагает данными о сбитии бизнес-джета российской ЗРК, а The New York Times пишет, что к аварии мог привести взрыв на борту самолета.

