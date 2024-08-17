У Бундестазі закликали передати Україні БТР Fuchs та додаткові танки Leopard 2

Німеччині слід надати Україні на тлі успішних дій ЗСУ в російській Курській області більше танків Leopard 2, а також передати броньовані транспортні машини Fuchs.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) глави оборонного комітету Бундестагу Маркуса Фабера.

Він зазначив, що просування українських воїнів на Курському напрямку "вражає".

"Путін (російський диктатор Володимир Путін, - ред.) не може захистити Росію. Успіх України повинен бути підставою для того, щоб говорити про подальше випускання Leopard 2 і Fuchs", - написав керівник оборонного комітету ФРН.

Також він зазначив, що нині Німеччина передала 5% від своїх "Леопардів 2", та жодного БТР Fuchs.

Фабер також розповів про замовлення 123 танків Leopard 2, та що німецька сторона наразі стоїть перед рішенням щодо Fuchs.

На його переконання, допомога з боку ФРН для України має "вирішальне значення в боротьбі з агресивною війною Путіна".

За словами Фабера, вдала операція ЗСУ у Курській області показала "провал у Кремлі" та "розгром у військовому відношенні".

"Завдяки військовій підтримці України ми тепер можемо закласти основу для постійного існування миру в Європі", - написав він.

Що передувало

Нагадаємо, ще у червні минулого року в оборонній компанії Rheinmetall заявили, що Україна може отримати відремонтовані бронетранспортери TPz 1 Fuchs з промислових запасів Німеччини.

Перед тим, у квітні 2023-го, представник МЗС України зазначав, що ФРН передала Україні лише 6% від своїх Leopard 2, однак не передала жодного БТР Fuchs чи Wiesel. За його словами, це потрібно для наступу.

Додамо, 11 серпня, реагуючі на операцію української армії, глава комітету Бундестагу Маркуса Фабера заявив, що Курський прорив закладає основу для перемовин з наступником Путіна.

Крім того, нещодавно в німецькому Міноборони заявили про те, що ФРН дозволила Україні використовувати передану зброю "на свій розсуд".