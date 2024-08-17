В Бундестаге призвали передать Украине БТР Fuchs и дополнительные танки Leopard 2

Германии следует предоставить Украине на фоне успешных действий ВСУ в российской Курской области больше танков Leopard 2, а также передать бронированные транспортные машины Fuchs.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) главы оборонного комитета Бундестага Маркуса Фабера.

Он отметил, что продвижение украинских воинов на Курском направлении "впечатляет".

"Путин (российский диктатор Владимир Путин, - ред.) не может защитить Россию. Успех Украины должен быть основанием для того, чтобы говорить о дальнейшем выпуске Leopard 2 и Fuchs", - написал руководитель оборонного комитета ФРГ.

Также он отметил, что в настоящее время Германия передала 5% своих "Леопардов 2", и ни одного БТР Fuchs.

Фабер также рассказал о заказе 123 танков Leopard 2, и что немецкая сторона сейчас стоит перед решением о Fuchs.

По его убеждению, помощь ФРГ для Украины имеет "решающее значение в борьбе с агрессивной войной Путина".

По словам Фабера, удачная операция ВСУ в Курской области показала "провал в Кремле" и "разгром в военном отношении".

"Благодаря военной поддержке Украины, мы теперь можем заложить основу для постоянного существования мира в Европе", - написал он.

Что предшествовало

Напомним, в июне прошлого года в оборонной компании Rheinmetall заявили, что Украина может получить отремонтированные бронетранспортеры TPz 1 Fuchs из промышленных запасов Германии.

Перед этим, в апреле 2023-го, представитель МИД Украины отмечал, что ФРГ передала Украине лишь 6% своих Leopard 2, однако не передала ни одного БТР Fuchs или Wiesel. По его словам, это нужно для наступления.

Добавим, 11 августа, реагируя на операцию украинской армии, глава комитета Бундестага Маркуса Фабера заявил, что Курский прорыв закладывает основу для переговоров с преемником Путина.

Кроме того, недавно в немецком Минобороны заявили о том, что ФРГ разрешила Украине использовать переданное оружие "по своему усмотрению".