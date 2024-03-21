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У Бундестазі вважають, що Шольц зрештою погодиться на передачу Taurus Україні

Фото: лідер парламентської фракції ХДС/ХСС Німеччини Торстен Фрай (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зрештою погодиться на постачання крилатих ракет Taurus Україні.

Про це заявив лідер парламентської фракції ХДС/ХСС Німеччини Торстен Фрай, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV.

"Я, звичайно, цілком можу собі це уявити (що Шольц передасть ракети Україні, - ред.). Тому що мені здається безперечним, що Taurus - це крилата ракета, яка якнайкраще відповідає потребам України", - заявив він.

Він зазначив, що мета України - завдати удару по російських лініях постачання і тим самим "забезпечити певне полегшення щодо російських атак в Україні".

"Це тим більше необхідно, що українцям доводиться обходитися малою дещицею боєприпасів, які є в розпорядженні росіян. Тому я цілком можу уявити, що федеральний канцлер теж дійде до того, що в якийсь момент зробить це", - підкреслив Фрай. 

Taurus для України

Україна ще минулого року попросила у Німеччини далекобійні ракети Taurus, які здатні знищувати цілі на відстані 500 кілометрів.

Проте Берлін цурається передачі. Сам канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає проти – він пояснював це тим, що для таких поставок нібито потрібна буде присутність німецьких солдатів на місцях.

Також Шольц заявляв про те, що у разі надання Силам оборони України Taurus ракети "при неправильному використанні" можуть вдарити по одній із цілей у Москві

Водночас міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляв, що постачання Taurus вплине на здатність України захистити себе.

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