У Бундестазі вважають, що Шольц зрештою погодиться на передачу Taurus Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зрештою погодиться на постачання крилатих ракет Taurus Україні.
Про це заявив лідер парламентської фракції ХДС/ХСС Німеччини Торстен Фрай, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV.
"Я, звичайно, цілком можу собі це уявити (що Шольц передасть ракети Україні, - ред.). Тому що мені здається безперечним, що Taurus - це крилата ракета, яка якнайкраще відповідає потребам України", - заявив він.
Він зазначив, що мета України - завдати удару по російських лініях постачання і тим самим "забезпечити певне полегшення щодо російських атак в Україні".
"Це тим більше необхідно, що українцям доводиться обходитися малою дещицею боєприпасів, які є в розпорядженні росіян. Тому я цілком можу уявити, що федеральний канцлер теж дійде до того, що в якийсь момент зробить це", - підкреслив Фрай.
Україна ще минулого року попросила у Німеччини далекобійні ракети Taurus, які здатні знищувати цілі на відстані 500 кілометрів.
Проте Берлін цурається передачі. Сам канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає проти – він пояснював це тим, що для таких поставок нібито потрібна буде присутність німецьких солдатів на місцях.
Також Шольц заявляв про те, що у разі надання Силам оборони України Taurus ракети "при неправильному використанні" можуть вдарити по одній із цілей у Москві.
Водночас міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляв, що постачання Taurus вплине на здатність України захистити себе.
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