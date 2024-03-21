В Бундестаге считают, что Шольц в конечном итоге согласится на передачу Taurus Украине

"Я, конечно, вполне могу себе это представить (что Шольц передаст ракеты Украине, - ред.). Потому что мне кажется бесспорным, что Taurus - это крылатая ракета, которая наилучшим образом отвечает потребностям Украины", - заявил он.

Он отметил, что цель Украины - нанести удар по российским линиям снабжения и тем самым "обеспечить определенное облегчение в отношении российских атак в Украине".

"Это тем более необходимо, что украинцам приходится обходиться малой толикой боеприпасов, которые есть в распоряжении россиян. Поэтому я вполне могу представить, что федеральный канцлер тоже дойдет до того, что в какой-то момент сделает это", - подчеркнул Фрай.

Taurus для Украины

Украина еще в прошлом году попросила у Германии дальнобойные ракеты Taurus, которые способны уничтожать цели на расстоянии до 500 километров.

Однако Берлин отказывается от передачи. Сам канцлер Германии Олаф Шольц выступает против - он объяснял это тем, что для таких поставок якобы нужно будет присутствие немецких солдат на местах.

Также Шольц заявлял о том, что в случае предоставления Силам обороны Украины Taurus ракеты "при неправильном использовании" могут ударить по одной из целей в Москве.

В то же время министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что поставка Taurus окажет значительное влияние на способность Украины защитить себя.

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