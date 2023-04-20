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У Бундестазі виключили постачання Україні F-16 та участь військ з Європи у війні

Фото: голова оборонного комітету Бундестагу Штрак-Циммерман (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У Бундестазі виключили постачання Україні винищувачів F-16. Те саме стосується участі європейського військового контингенту у війні проти РФ.

Про це заявила голова оборонного комітету Бундестагу Штрак-Циммерман, передає РБК-Україна з посиланням на Bild.

"В Україні не буде ні Tornado, ні Eurofighter", - заявила вона.

За її словами, це пов'язано з тим, що "українські пілоти не можуть досить швидко навчитися західних винищувачів".

Водночас Штрак-Циммерман зазначила, що "з МіГами все по-іншому".

"Ці радянські запаси, їх можна використати негайно", - додала вона.

Також голова оборонного комітету категорично висловилася про участь європейських військ у війні проти Росії на території України.

"В Україні не буде сухопутних військ. Жоден німецький чи європейський солдат не ступить на українську землю", - сказала вона.

Як повідомлялось, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів переговори з главою Пентагону США Ллойдом Остіном, під час яких закликав розпочати постачання західних винищувачів F-16.

Нагадаємо, серед усіх винищувачів Україна хоче здобути саме F-16. Причиною тому є їхня багатофункціональність - пілоти змогли б виконувати як бойові завдання, так і посилити захист неба. Докладніше про цей літак - у матеріалі РБК-Україна.

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