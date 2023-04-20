У Бундестазі виключили постачання Україні F-16 та участь військ з Європи у війні

"В Україні не буде ні Tornado, ні Eurofighter", - заявила вона.

За її словами, це пов'язано з тим, що "українські пілоти не можуть досить швидко навчитися західних винищувачів".

Водночас Штрак-Циммерман зазначила, що "з МіГами все по-іншому".

"Ці радянські запаси, їх можна використати негайно", - додала вона.

Також голова оборонного комітету категорично висловилася про участь європейських військ у війні проти Росії на території України.

"В Україні не буде сухопутних військ. Жоден німецький чи європейський солдат не ступить на українську землю", - сказала вона.

Як повідомлялось, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів переговори з главою Пентагону США Ллойдом Остіном, під час яких закликав розпочати постачання західних винищувачів F-16.

Нагадаємо, серед усіх винищувачів Україна хоче здобути саме F-16. Причиною тому є їхня багатофункціональність - пілоти змогли б виконувати як бойові завдання, так і посилити захист неба. Докладніше про цей літак - у матеріалі РБК-Україна.