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В Бундестаге исключили поставку Украине F-16 и участие войск из Европы в войне

Фото: глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Бундестаге исключили поставки Украине истребителей F-16. То же касается участия европейского военного контингента в войне против РФ.

Об этом заявила глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман, передает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

"В Украине не будет ни Tornado, ни Eurofighter", - заявила она.

По ее словам, это связано с тем, что "украинские пилоты не могут достаточно быстро обучиться западным истребителям".

В то же время, Штрак-Циммерман отметила, что "с МиГами все по-другому".

"Эти советские запасы, их можно использовать немедленно", - добавила она.

Также глава оборонного комитета категорически высказалась об участии европейских войск в войне против России на территории Украины.

"В Украине не будет сухопутных войск. Ни один немецкий или европейский солдат не ступит на украинскую землю", - сказала она.

Как сообщалось, недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел переговоры с главой Пентагона США Ллойдом Остином, в ходе которых призвал начать поставки западных истребителей F-16.

Напомним, среди всех истребителей Украина хочет получить именно F-16. Причиной тому является их многофункциональность - пилоты смогли бы выполнять как боевые задачи, так и усилить защиту неба. Подробнее об этом самолете - в материале РБК-Украина.

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