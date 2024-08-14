У Бундестазі допускають причетність Росії до інцидентів на військових базах Німеччини

За словами представника вільної демократичної партії та голови комітету Бундестагу з питань оборони Маркуса Фабера, за актами саботажу в казармах у місті Кельн стоїть Росія.

"Через часову близькість інцидентів у двох казармах можна припустити, що ворожий суб'єкт хоче продемонструвати свої диверсійні можливості тут, у нас. Суб’єкт, який зараз найбільше в цьому зацікавлений - це Путін", - заявив він.

Його думку підтримав член Партії зелених та голова комітету парламентського контролю Бундестагу Костянтин фон Ноц.

"Звичайно, є підозра, що це може бути російська диверсійна операція", - сказав він.

Ноц зауважив, що це "конкретна робоча гіпотеза".

"Ніхто не повинен сумніватися в тому, що щось подібне можливо, і що Росія також має достатню скрупульозність, щоб здійснювати такі дії", - розповів Ноц.