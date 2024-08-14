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У Бундестазі допускають причетність Росії до інцидентів на військових базах Німеччини

Ілюстративне фото: у Бундестазі допускають причетність Росії до інцидентів на військових базах Німеччини (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Депутати Бундестагу вважають, що інциденти на військових базах у Німеччині можуть бути пов'язані з диверсією Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.

За словами представника вільної демократичної партії та голови комітету Бундестагу з питань оборони Маркуса Фабера, за актами саботажу в казармах у місті Кельн стоїть Росія.

"Через часову близькість інцидентів у двох казармах можна припустити, що ворожий суб'єкт хоче продемонструвати свої диверсійні можливості тут, у нас. Суб’єкт, який зараз найбільше в цьому зацікавлений - це Путін", - заявив він.

Його думку підтримав член Партії зелених та голова комітету парламентського контролю Бундестагу Костянтин фон Ноц.

"Звичайно, є підозра, що це може бути російська диверсійна операція", - сказав він.

Ноц зауважив, що це "конкретна робоча гіпотеза".

"Ніхто не повинен сумніватися в тому, що щось подібне можливо, і що Росія також має достатню скрупульозність, щоб здійснювати такі дії", - розповів Ноц.

Диверсії на військових базах у Німеччині

Сьогодні вдень стало відомо, що у німецькому Кельн-Вані казарми Бундесверу були повністю опечатані. Згодом стало відомо, що правоохоронці розслідують можливу диверсію.

Також у ЗМІ повідомили про ще одну диверсію, яка сталась на авіабазі НАТО у місті Гайленкірхен. Там також могли забруднити питну воду.

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