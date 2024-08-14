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В Бундестаге допускают причастность России к инцидентам на военных базах Германии

Иллюстративное фото: в Бундестаге допускают причастность России к инцидентам на военных базах Германии (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Депутаты Бундестага полагают, что инциденты на военных базах в Германии могут быть связаны с диверсией России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

По словам представителя свободной демократической партии и главы комитета Бундестага по вопросам обороны Маркуса Фабера, за актами саботажа в казармах в городе Кёльн стоит Россия.

"Из-за временной близости инцидентов в двух казармах можно предположить, что враждебный субъект хочет продемонстрировать свои диверсионные возможности здесь, у нас. Субъект, который сейчас больше всего в этом заинтересован – это Путин", - заявил он.

Его мнение поддержал член Партии зеленых и глава комитета парламентского контроля Бундестага Константин фон Ноц.

"Конечно, есть подозрение, что это может быть российская диверсионная операция", – сказал он.

Ноц заметил, что это "конкретная рабочая гипотеза".

"Никто не должен сомневаться в том, что что-то подобное возможно, и что у России также есть достаточная скрупулезность, чтобы совершать такие действия", - рассказал Ноц.

Диверсии на военных базах в Германии

Сегодня днем стало известно, что в немецком Кельн-Вани казармы Бундесвера были полностью опечатаны. Впоследствии стало известно, что правоохранители расследуют возможную диверсию.

Также в СМИ сообщили о еще одной диверсии, которая произошла на авиабазе НАТО в городе Гайленкирхен. Там могли загрязнить питьевую воду.

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