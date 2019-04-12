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В Бундестаге сомневаются в предвыборной программе Зеленского


В Бундестаге следят за тем, какую команду представит кандидат

Заместитель председателя фракции христианских демократов в Бундестаге Иоганн Вадефуль заявил, что у него много вопросов относительно программы и персонала кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Об этом Вадефуль рассказал в интервью изданию DW.

По его словам, один из пунктов программы Зеленского, а именно заставить Россию заплатить компенсацию за войну на Донбассе, вызывает сомнение.

"Некоторые из его идей мне кажутся не слишком реалистичными. Скажем, если обещаешь прекратить войну и еще и заставить агрессора - Россию - заплатить компенсацию, то это, конечно, хорошо. Но насколько это реалистично?", - отметил он.

В тот самый момент, Вадефуль отметил, что у Зеленского неплохие идеи относительно борьбы с коррупцией. Он добавил, что Германия сейчас следит за тем, какую команду представит кандидат.

Также заместитель председателя фракции христианских демократов отметил позицию в отношении действующего президента и кандидата на выборах 2019 Петра Порошенко. По его словам, у них уже есть опыт успешного сотрудничества с Порошенко.

"Что касается президента Порошенко, то у нас уже есть опыт успешного сотрудничества. Канцлер Меркель вместе с ним, а также президентом Путиным и тогдашним президентом (Франции Франсуа, - ред.) Олландом профессионально и успешно провели переговоры относительно Минских соглашений", - отметил он.

Напомним, в штабе Зеленского ранее заявляли, что никаких кадровых решений в команде кандидата не принимали. У него добавили, что сейчас продолжается процесс анализа и отбора кандидатур для назначения на государственные должности. Список на назначение объявит Владимир Зеленский.

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