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У Бундестазі пригрозили покарати Росію за воєнні злочини

Новини » Політика     18.02.2020 - 10:04
У Бундестазі пригрозили покарати Росію за воєнні злочини
Фото: Норберт Реттген (facebook.com-NorbertRoettgen)

У Бундестазі засуджують позицію Заходу, який ігнорує дії Росії

Голова зовнішньополітичного комітету Бундестагу Норберт Реттген закликав накласти санкції на Москву через авіанапади на Сирію. Про це повідомляє Bild.

Реттген засуджує позицію Заходу, який ігнорує дії Росії. Він заявив, що на Москву треба максимально економічно та політично тиснути.

"Прицільне бомбардування мирних мешканців російською авіацією є огидним військовим злочином", - заявив він.

Від початку підтримуваного Росією наступу сирійських урядових військ в грудні 2019 року з охоплених боями районів на північному заході Сирії втекли майже 900 тисяч осіб, заявила ООН 17 лютого.

Раніше французький президент Еммануель Макрон заявив, що війна в Україні не є перешкодою для поліпшення відносин з Росією. Президент зазначив, що довго розмірковував про можливість змінити ставлення до Володимира Путіна.

До цього Еммануель Макрон наполягав, що діалог з Росією, в тому числі в рамках нормандського формату, в інтересах миру і безпеки в Європі.

Також він зазначив, що Україна може і в подальшому розраховувати на підтримку Парижа у всіх питаннях.

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