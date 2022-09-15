В Бундестаге назвали новую причину отказа Германии поставлять танки для ВСУ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление сопредседателя Социал-демократической партии Германии Ларса Клингбайля, которое приводит Bild .

По его словам, в данный момент правительство ФРГ единодушно не поддерживает поставки танков Leopard II в Украину. Клингбайль отметил, что подготовка на этой технике "занимает слишком много времени, чтобы иметь какой-либо эффект на данном этапе войны".

Также он добавил, что украинские военные во время тренировок на САУ PzH 2000 сами просили, чтобы их обучение длилось дольше, чем планировалось ранее.