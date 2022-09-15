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У Бундестазі назвали нову причину відмови Німеччини постачати танки для ЗСУ

Фото: у Бундестазі назвали нову причину відмови Німеччини постачати танки для ЗСУ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Уряд Німеччини відмовився передати танки Україні, оскільки навчання українських військових займе тривалий період часу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву співголови Соціал-демократичної партії Німеччини Ларса Клінгбайля, яке наводить Bild.

За його словами, в даний момент уряд ФРН одностайно не підтримує поставки танків Leopard II в Україну. Клінгбайль зазначив, що підготовка на цій техніці "займає занадто багато часу, щоб мати будь-який ефект на даному етапі війни".

Також він додав, що українські військові під час тренувань на САУ PzH 2000 самі просили, щоб їх навчання тривало довше, ніж планувалося раніше.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що федеральний уряд не підтримуватиме передачу Україні танків, оскільки подібне рішення рішення про постачання такого озброєння не прийняла ще жодна країна.

Пізніше глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав таке рішення Німеччини невиправданим і зазначив, що воно "демонструє абстрактні страхи".

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