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Бундестаг не підтримав зняття санкцій з Росії

Новини » В світі    25.10.2019 - 01:08
Бундестаг не підтримав зняття санкцій з Росії
Ілюстративне фото (bundestag.de)

На порядку денному Бундестагу було дві пропозиції відносно політики Німеччини щодо Росії

Німецький Бундестаг відхилив пропозиції опозиційних партій скасувати санкції проти Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту ФРН.

Фракція "лівих" закликала федеральний уряд сприяти на рівні ЄС тому, щоб економічні санкції проти Росії не були продовжені ще раз, оскільки вони "не дозволяють досягти мети, не мають сенсу з точки зору економіки, а також швидше провокують нові проблеми, ніж їх вирішують".

Фракція партії "Альтернатива для Німеччини" запропонувала ініціативу "За нову політику щодо Росії - кооперація замість конфронтації". Депутати запропонували заходи зі зміцнення співпраці з Росією на різних напрямах.

Комітет з міжнародних справ рекомендував до відхилення обидві пропозиції.За підсумками дебатів депутати проголосували відповідно до рекомендацій комітету.

Бундестаг відхилив ініціативу після того, як проти проголосували фракції Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів, Соціал-демократичної партії Німеччини, Вільної демократичної партії і "зелених", "Альтернатива для Німеччини" утрималася.

Щодо другої ініціативи голоси розподілилися так: 535 - за відхилення, 75 - проти, один утримався.

Нагадаємо, голова МЗС України Вадим Пристайко вважає, що Євросоюз не піде на скасування санкцій проти Російської Федерації до виконання Мінських угод.

Також РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський закликав міжнародне співтовариство зберегти санкції проти Росії. Зеленський заявив, що санкції - це ті самі жорсткі податки, необхідні для світового порядку.

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