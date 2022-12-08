Бундестаг підтвердив. США схвалять передачу Україні німецьких танків Leopard 2

Сполучені Штати Америки схвалять постачання німецьких танків Leopard 2 Україні. Партнери очікують, що Берлін виконає свої зобов'язання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнесс Штрак-Циммерман у Twitter .

За її словами, американські партнери очікують, що Німеччина виконає свої зобов'язання.

Коментуючи інформацію німецьких ЗМІ про те, що США схвалять постачання німецьких танків Leopard 2 Україні, Штрак-Циммерман зазначила: "Це було

Нагадаємо, раніше німецьке видання FAZ повідомило, щоСША сигналізували Німеччині, що підтримають передачу Україні танків Leopard 2. Проте за умови, що Німеччина сама ухвалить це рішення.

Ми писали, що Україна закликає Німеччину передати танки Leopard 2, системи протиповітряної оборони Patriot та БМП Marder, продемонструвавши цим своє лідерство серед країн-партнерів.

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