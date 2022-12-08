Бундестаг подтвердил. США одобрят передачу Украине немецких танков Leopard 2

Соединенные Штаты Америки одобрят поставки немецких танков Leopard 2 Украине. Партнеры ожидают, что Берлин выполнит свои обязательства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман в Twitter .

По ее словам, американские партнеры ожидают, что Германия выполнит свои обязательства.

Комментируя информацию немецких СМИ о том, что США одобрят поставки немецких танков Leopard 2 Украине, Штрак-Циммерман отметила: "Это было

Напомним, ранее немецкое издание FAZ сообщило, что США сигнализировали Германии, что поддержат передачу Украине танков Leopard 2. Однако при условии, что Германия сама примет это решение.

Мы писали, что Украина призывает Германию передать танки Leopard 2, системы противовоздушной обороны Patriot и БМП Marder, продемонстрировав тем самым свое лидерство среди стран-партнеров.

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