"Було б більше користі". У Румунії заявили про необхідність переговорів Заходу з РФ щодо України

"Єдиним шансом на мир можуть бути переговори з Росією. Звичайно, це складні переговори", - зазначив він.

На підтвердження своєї думки, міністр запевняє, що Росія має ресурси для продовження війни.

"В ідеалі було б досягти ситуації переговорів, навіть якщо це закінчиться замороженим конфліктом, переговори все одно принесли б більше користі, ніж те, що відбувається зараз, знищення людських життів, матеріальних цінностей", - пояснив він.

Динку додав, що "країни світу, НАТО, США" повинні вести переговори про гарантії безпеки для України і про мир із Росією, оскільки "політичний клас в Україні на даний момент не може собі дозволити допустити несправедливу втрату території".

Переговори Росії та України

4 жовтня президент Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про "неможливість проведення переговорів" з президентом РФ Путіним. Це стало відповіддю на "спробу Росії анексувати території" України.

При цьому, прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, реагуючи на рішення Зеленського про відмову від переговорів, заявив, що у Кремлі збираються чекати або зміни позиції президента України Володимира Зеленського щодо переговорів з Росією або його заміни, намагаючись домовитися з уже майбутнім українським гарантом.

6 жовтня спікер Радфеда Валентина Матвієнко на Саміті голів парламентів G20, який проходив 6-7 жовтня в Джакарті (Індонезія), запропонувала альтернативу переговорам президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна після офіційної відмови від них української сторони. Зокрема Матвієнко запропонувала ініціювати перемовини на рівні парламентів.

9 жовтня директор другого департаменту країн СНД МЗС РФ Олексій Поліщук заявив, що Москва не відмовляється від переговорів на тих умовах, які Київ вже відкинув.