"Было бы больше пользы". В Румынии заявили о необходимости переговоров Запада с РФ по Украине

"Единственным шансом на мир могут быть переговоры с Россией. Конечно, это сложные переговоры", - отметил он.

В подтверждение своего мнения, министр уверяет, что у России есть ресурсы для продолжения войны.

"В идеале было бы достичь ситуации переговоров, даже если это закончится замороженным конфликтом, переговоры все равно принесли бы больше пользы, чем происходящее сейчас уничтожение человеческих жизней, материальных ценностей", - пояснил он.

Дынку добавил, что "страны мира, НАТО, США" должны вести переговоры о гарантиях безопасности для Украины и о мире с Россией, поскольку "политический класс в Украине на данный момент не может позволить себе допустить несправедливую потерю территории".

Переговоры России и Украины

4 октября президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о "невозможности проведения переговоров" с президентом РФ Путиным. Это стало ответом на попытку России аннексировать территории Украины.

При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, реагируя на решение Зеленского об отказе от переговоров, заявил, что в Кремле собираются ждать или изменения позиции президента Украины Владимира Зеленского относительно переговоров с Россией или его замены, пытаясь договориться с уже будущим украинским гарантом.

6 октября спикер Совфеда Валентина Матвиенко на Саммите глав парламентов G20, который проходил 6-7 октября в Джакарте (Индонезия), предложила альтернативу переговорам президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина после официального отказа от них украинской стороны. В частности, Матвиенко предложила инициировать переговоры на уровне парламентов.

9 октября директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что Москва не отказывается от переговоров на тех условиях, которые Киев уже отверг.