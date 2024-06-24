За булінг дітей пропонують карати не лише у школах: що може змінитися

Основне про проекти законів

Проект закону №6393-д про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання насильству та унеможливлення жорстокого поводження з дітьми було зареєстровано у Верховній Раді 9 червня 2023 року.

Ініціатором законопроекту виступила група народних депутатів, серед яких: Сергій Бабак, Наталія Піпа, Юлія Гришина, Іван Кириленко, Ольга Коваль, Роман Грищук, Володимир Воронов, Олена Лис, Ростислав Павленко та Сергій Колебошин.

Головним комітетом ВРУ з цього питання став комітет з питань освіти, науки та інновацій під керівництвом Сергія Бабака.

Проект закону №6393-д (скріншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

6 червня 2024 року Верховна Рада розглянула цей законопроект у другому читанні та схвалила в цілому 279 голосами.

18 червня документ було направлено на підпис президента.

Водночас проект закону №9400 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання та протидії насильству стосовно дітей було зареєстровано у парламенті 19 червня 2023 року.

Його ініціатором також виступила група народних депутатів: Наталія Піпа, Сергій Іонушас, В'ячеслав Медяник, Сергій Бабак, Олександр Бакумов, Ярослав Юрчишин, Інна Совсун та інші.

Головним комітетом ВРУ з цього питання став комітет з питань правоохоронної діяльності під керівництвом Сергія Іонушаса.

Проект закону №9400 (скріншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

12 липня 2023 року було надано висновок комітету про включення документа до порядку денного ВРУ.

Що пропонують змінити законопроекти

Метою законопроекту №6393-д, згідно з пояснювальною запискою, є:

захист від булінгу (цькування) дітей та інших учасників колективів, де вони перебувають з метою навчання, тренування, творчості, оздоровлення, відпочинку, лікування тощо

удосконалення існуючих норм законодавства щодо протидії такому виду насильства як булінг (цькування), що найчастіше охоплюється поняттям жорстокого поводження з дитиною

Виходячи з цього, документ пропонує передбачити механізми унеможливлення жорстокого поводження з дитиною, в тому числі булінгу (цькування) у закладах освіти, фізичної культури та спорту, оздоровлення й відпочинку дітей, культури та інших колективах.

За словами нардепа від фракції "слуг народу" й заступника голови комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій Сергія Колебошина, законопроект дає визначення булінгу (цькуванню) та відносить його до більш широкої категорії - "жорстоке поводження з дитиною", до якої також відносяться домашнє насильство й насильство за ознакою статі.

Встановлюються також:

чіткі обов'язки керівників і працівників відповідних закладів

алгоритм їхніх дій у випадку виявлення ознак будь-якого насильства над дитиною

"Стратегічною ціллю цього та всіх інших аналогічних законопроєктів і вже чинних законів є сформувати середовище, вільне від насильства та жорстокого поводження з дитиною", - наголосив нардеп.

Згідно з прикінцевими положеннями, цей закон набере чинності через три місяці з дня його опублікування (крім пункту 2 цього розділу, який набере чинності з дня, наступного за днем опублікування).

Секретар комітету парламенту з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа уточнила, що законопроект №6393-д передбачає:

розширення сфери протидії булінгу на всі заклади, в яких діти бувають поза школою - табори, гуртки, спортивні секції, навіть лікарні

превенцію (випередження) булінгу, що тепер стане обов'язковою для всіх учасників груп і колективів (адже у булінгу часто винний не хтось один)

запуск в роботу програм підтримки для жертв булінгу та корекційних програм для кривдників (які має розробити Міністерство соціальної політики України)

Метою і завданнями законопроекту №9400 є протидія, попередження та захист від булінгу (цькування) дітей та інших учасників колективів, де вони перебувають з метою навчання, тренування, творчості, оздоровлення, відпочинку, лікування тощо.

Згідно з пояснювальною запискою, він пропонує:

розширити сферу адміністративної відповідальності за булінг (цькування) на інші колективи

передбачити адміністративну відповідальність за неповідомлення про випадки жорстокого поводження з дитиною, в тому числі булінгу (цькування), домашнього насильства, насильства за ознакою статі

передбачити можливість направлення судом особи, яка вчинила булінг (цькування), на проходження відповідної програми для таких осіб

Піпа зауважила, що документ передбачає, зокрема:

запровадження штрафів від 2000 до 4500 грн для дорослих булерів (16-18 років і старше), або батьків неповнолітніх кривдників

громадські роботи для дорослих булерів (16-18 років і старше), або батьків неповнолітніх кривдників

відсторонення від роботи посадових осіб (вчителів, тренерів, вихователів тощо)

"Той, хто мовчить, той теж є булером. Ми обурюємось, коли в Європі хтось мовчить, у світі мовчить, коли в Україні відбувається так. Але ж часто самі люди в суспільстві обирають таку роль. Нам здається насправді, що всі все знають, всі розуміють, що неприпустимо булити, інших ображати, але ж ці факти відбуваються, тому це важливо, і законопроект дає цю правову рамку", - пояснила нардеп.