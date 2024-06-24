За булінг дітей пропонують карати не лише у школах: що може змінитися

На початку червня Верховна Рада схвалила у другому читанні проект закону №6393-д щодо запобігання насильству та унеможливлення жорстокого поводження з дітьми. Крім того, у парламенті було зареєстровано законопроект №9400 щодо запобігання та протидії насильству стосовно дітей.
РБК-Україна розповідає, що відомо про ці законопроекти та що зміниться після набуття ними чинності.
Проект закону №6393-д про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання насильству та унеможливлення жорстокого поводження з дітьми було зареєстровано у Верховній Раді 9 червня 2023 року.
Ініціатором законопроекту виступила група народних депутатів, серед яких: Сергій Бабак, Наталія Піпа, Юлія Гришина, Іван Кириленко, Ольга Коваль, Роман Грищук, Володимир Воронов, Олена Лис, Ростислав Павленко та Сергій Колебошин.
Головним комітетом ВРУ з цього питання став комітет з питань освіти, науки та інновацій під керівництвом Сергія Бабака.
Проект закону №6393-д (скріншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)
6 червня 2024 року Верховна Рада розглянула цей законопроект у другому читанні та схвалила в цілому 279 голосами.
18 червня документ було направлено на підпис президента.
Водночас проект закону №9400 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання та протидії насильству стосовно дітей було зареєстровано у парламенті 19 червня 2023 року.
Його ініціатором також виступила група народних депутатів: Наталія Піпа, Сергій Іонушас, В'ячеслав Медяник, Сергій Бабак, Олександр Бакумов, Ярослав Юрчишин, Інна Совсун та інші.
Головним комітетом ВРУ з цього питання став комітет з питань правоохоронної діяльності під керівництвом Сергія Іонушаса.
Проект закону №9400 (скріншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)
12 липня 2023 року було надано висновок комітету про включення документа до порядку денного ВРУ.
Метою законопроекту №6393-д, згідно з пояснювальною запискою, є:
Виходячи з цього, документ пропонує передбачити механізми унеможливлення жорстокого поводження з дитиною, в тому числі булінгу (цькування) у закладах освіти, фізичної культури та спорту, оздоровлення й відпочинку дітей, культури та інших колективах.
За словами нардепа від фракції "слуг народу" й заступника голови комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій Сергія Колебошина, законопроект дає визначення булінгу (цькуванню) та відносить його до більш широкої категорії - "жорстоке поводження з дитиною", до якої також відносяться домашнє насильство й насильство за ознакою статі.
Встановлюються також:
"Стратегічною ціллю цього та всіх інших аналогічних законопроєктів і вже чинних законів є сформувати середовище, вільне від насильства та жорстокого поводження з дитиною", - наголосив нардеп.
Згідно з прикінцевими положеннями, цей закон набере чинності через три місяці з дня його опублікування (крім пункту 2 цього розділу, який набере чинності з дня, наступного за днем опублікування).
Секретар комітету парламенту з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа уточнила, що законопроект №6393-д передбачає:
Метою і завданнями законопроекту №9400 є протидія, попередження та захист від булінгу (цькування) дітей та інших учасників колективів, де вони перебувають з метою навчання, тренування, творчості, оздоровлення, відпочинку, лікування тощо.
Згідно з пояснювальною запискою, він пропонує:
Піпа зауважила, що документ передбачає, зокрема:
"Той, хто мовчить, той теж є булером. Ми обурюємось, коли в Європі хтось мовчить, у світі мовчить, коли в Україні відбувається так. Але ж часто самі люди в суспільстві обирають таку роль. Нам здається насправді, що всі все знають, всі розуміють, що неприпустимо булити, інших ображати, але ж ці факти відбуваються, тому це важливо, і законопроект дає цю правову рамку", - пояснила нардеп.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як отримати допомогу на дітей, що перебувають під опікою.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Верховна Рада України, проекти законів №6393-д і №9400, сайт "Слуга Народу", "Суспільне".
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