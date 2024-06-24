За буллинг детей предлагают наказывать не только в школах: что может измениться

В начале июня Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона №6393-д по предотвращению насилия и жестокого обращения с детьми. Кроме того, в парламенте был зарегистрирован законопроект №9400 по предотвращению и противодействию насилию в отношении детей.
РБК-Украина рассказывает, что известно об этих законопроектах и что изменится после вступления их в силу.
Проект закона №6393-д о внесении изменений в некоторые законы Украины по предотвращению насилия и предотвращению жестокого обращения с детьми был зарегистрирован в Верховной Раде 9 июня 2023 года.
Инициатором законопроекта выступила группа народных депутатов, среди которых: Сергей Бабак, Наталья Пипа, Юлия Гришина, Иван Кириленко, Ольга Коваль, Роман Грищук, Владимир Воронов, Елена Лис, Ростислав Павленко и Сергей Колебошин.
Главным комитетом ВРУ по этому вопросу стал комитет по вопросам образования, науки и инноваций под руководством Сергея Бабака.
Проект закона №6393-д (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)
6 июня 2024 года Верховная Рада рассмотрела этот законопроект во втором чтении и приняла в целом 279 голосами.
18 июня документ был направлен на подпись президента.
В то же время проект закона №9400 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по предотвращению и противодействию насилию в отношении детей был зарегистрирован в парламенте 19 июня 2023 года.
Его инициатором также выступила группа народных депутатов: Наталья Пипа, Сергей Ионушас, Вячеслав Медяник, Сергей Бабак, Александр Бакумов, Ярослав Юрчишин, Инна Совсун и другие.
Главным комитетом ВРУ по этому вопросу стал комитет по вопросам правоохранительной деятельности под руководством Сергея Ионушаса.
Проект закона №9400 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)
12 июля 2023 года было предоставлено заключение комитета о включении документа в повестку дня ВРУ.
Целью законопроекта №6393-д, согласно пояснительной записке, является:
Исходя из этого, документ предлагает предусмотреть механизмы предотвращения жестокого обращения с ребенком, в том числе буллинга (травли) в заведениях образования, физической культуры и спорта, оздоровления и отдыха детей, культуры и других коллективах.
По словам нардепа от фракции "слуг народа" и заместителя председателя комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Колебошина, законопроект дает определение буллинга (травли) и относит его к более широкой категории - "жестокое обращение с ребенком", к которой также относятся домашнее насилие и насилие по половому признаку.
Устанавливаются также:
"Стратегическая цель этого и всех других аналогичных законопроектов и уже действующих законов - сформировать среду, свободную от насилия и жестокого обращения с ребенком", - подчеркнул нардеп.
Согласно заключительным положениям, этот закон вступит в силу через три месяца со дня его опубликования (кроме пункта 2 этого раздела, который вступит в силу со дня, следующего за днем опубликования).
Секретарь комитета парламента по вопросам образования, науки и инноваций Наталья Пипа уточнила, что законопроект №6393-д предусматривает:
Целью и задачами законопроекта №9400 является противодействие, предупреждение и защита от буллинга (травли) детей и других участников коллективов, где они находятся с целью обучения, тренировки, творчества, оздоровления, отдыха, лечения и т.д.
Согласно пояснительной записке, он предлагает:
Пипа отметила, что документ предусматривает, в частности:
"Тот, кто молчит, тот тоже является буллером. Мы возмущаемся, когда в Европе кто-то молчит, в мире молчит, когда в Украине происходит так. Но часто сами люди в обществе выбирают такую роль. Нам кажется на самом деле, что все все знают, все понимают, что недопустимо буллить, других оскорблять, но эти факты происходят, поэтому это важно, и законопроект дает эту правовую рамку", - пояснила нардеп.
Напомним, ранее мы рассказывали, как получить помощь на детей, которые находятся под опекой.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: Верховная Рада Украины, проекты законов №6393-д и №9400, сайт "Слуга Народу", "Суспільне".
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