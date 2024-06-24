За буллинг детей предлагают наказывать не только в школах: что может измениться

Основное о проектах законов

Проект закона №6393-д о внесении изменений в некоторые законы Украины по предотвращению насилия и предотвращению жестокого обращения с детьми был зарегистрирован в Верховной Раде 9 июня 2023 года.

Инициатором законопроекта выступила группа народных депутатов, среди которых: Сергей Бабак, Наталья Пипа, Юлия Гришина, Иван Кириленко, Ольга Коваль, Роман Грищук, Владимир Воронов, Елена Лис, Ростислав Павленко и Сергей Колебошин.

Главным комитетом ВРУ по этому вопросу стал комитет по вопросам образования, науки и инноваций под руководством Сергея Бабака.

Проект закона №6393-д (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

6 июня 2024 года Верховная Рада рассмотрела этот законопроект во втором чтении и приняла в целом 279 голосами.

18 июня документ был направлен на подпись президента.

В то же время проект закона №9400 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по предотвращению и противодействию насилию в отношении детей был зарегистрирован в парламенте 19 июня 2023 года.

Его инициатором также выступила группа народных депутатов: Наталья Пипа, Сергей Ионушас, Вячеслав Медяник, Сергей Бабак, Александр Бакумов, Ярослав Юрчишин, Инна Совсун и другие.

Главным комитетом ВРУ по этому вопросу стал комитет по вопросам правоохранительной деятельности под руководством Сергея Ионушаса.

Проект закона №9400 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

12 июля 2023 года было предоставлено заключение комитета о включении документа в повестку дня ВРУ.

Что предлагают изменить законопроекты

Целью законопроекта №6393-д, согласно пояснительной записке, является:

защита от буллинга (травли) детей и других участников коллективов, где они находятся с целью обучения, тренировки, творчества, оздоровления, отдыха, лечения и т.д.

усовершенствование существующих норм законодательства о противодействии такому виду насилия как буллинг (травля), что чаще всего охватывается понятием жестокого обращения с ребенком

Исходя из этого, документ предлагает предусмотреть механизмы предотвращения жестокого обращения с ребенком, в том числе буллинга (травли) в заведениях образования, физической культуры и спорта, оздоровления и отдыха детей, культуры и других коллективах.

По словам нардепа от фракции "слуг народа" и заместителя председателя комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Колебошина, законопроект дает определение буллинга (травли) и относит его к более широкой категории - "жестокое обращение с ребенком", к которой также относятся домашнее насилие и насилие по половому признаку.

Устанавливаются также:

четкие обязанности руководителей и работников соответствующих учреждений

алгоритм их действий при выявлении признаков любого насилия над ребенком

"Стратегическая цель этого и всех других аналогичных законопроектов и уже действующих законов - сформировать среду, свободную от насилия и жестокого обращения с ребенком", - подчеркнул нардеп.

Согласно заключительным положениям, этот закон вступит в силу через три месяца со дня его опубликования (кроме пункта 2 этого раздела, который вступит в силу со дня, следующего за днем опубликования).

Секретарь комитета парламента по вопросам образования, науки и инноваций Наталья Пипа уточнила, что законопроект №6393-д предусматривает:

расширение сферы противодействия буллингу на все заведения, в которых дети бывают вне школы - лагеря, кружки, спортивные секции, даже больницы

превенцию (упреждение) буллинга, которая теперь станет обязательной для всех участников групп и коллективов (ведь в буллинге часто виноват не кто-то один)

запуск в работу программ поддержки жертв буллинга и коррекционных программ для обидчиков (которые должно разработать Министерство социальной политики Украины)

Целью и задачами законопроекта №9400 является противодействие, предупреждение и защита от буллинга (травли) детей и других участников коллективов, где они находятся с целью обучения, тренировки, творчества, оздоровления, отдыха, лечения и т.д.

Согласно пояснительной записке, он предлагает:

расширить сферу административной ответственности за буллинг (травлю) на другие коллективы

предусмотреть административную ответственность за несообщение о случаях жестокого обращения с ребенком, в том числе буллинга (травли), домашнего насилия, насилия по половому признаку

предусмотреть возможность направления судом лица, совершившего буллинг (травлю), на прохождение соответствующей программы для таких лиц

Пипа отметила, что документ предусматривает, в частности:

введение штрафов от 2000 до 4500 грн для взрослых буллеров (16-18 лет и старше), или родителей несовершеннолетних обидчиков

общественные работы для взрослых буллеров (16-18 лет и старше), или родителей несовершеннолетних обидчиков

отстранение от работы должностных лиц (учителей, тренеров, воспитателей и т.п.)

"Тот, кто молчит, тот тоже является буллером. Мы возмущаемся, когда в Европе кто-то молчит, в мире молчит, когда в Украине происходит так. Но часто сами люди в обществе выбирают такую роль. Нам кажется на самом деле, что все все знают, все понимают, что недопустимо буллить, других оскорблять, но эти факты происходят, поэтому это важно, и законопроект дает эту правовую рамку", - пояснила нардеп.