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Як отримати допомогу на дітей, які перебувають під опікою: подробиці та суми

Україна, Субота 25 травня 2024 11:55
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Як отримати допомогу на дітей, які перебувають під опікою: подробиці та суми Фото: як отримати допомогу на дітей, над якими встановлено опіку в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українцям пояснили, яка допомога передбачена для дітей, над якими встановлено опіку. Також спеціалісти нагадали механізм, як її отримати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уряд online

"Щоб отримати допомогу, опікун чи піклувальник має подати відповідну заяву до органу соціального захисту населення за місцем проживання", - говорять спеціалісти.

Що потрібно для оформлення?

Також подаються наступні документи:

  • копія рішення органу опіки та піклування або суду про встановлення опіки чи піклування над дитиною;
  • копія свідоцтва про народження дитини;
  • довідка про реєстрацію місця проживання опікуна (піклувальника) та дитини;
  • довідки про місячні розміри пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги, що одержує на дитину опікун чи піклувальник;
  • медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років.

Розмір допомоги

  • на дітей до 6 років - 6 407,5 грн (2,5 прожиткових мінімуми для дітей цього віку);
  • на дітей до 6 років з інвалідністю - 8 970,5 грн (3,5 пм);
  • на дітей від 6 до 18 років - 7 990 грн (2,5 пм);
  • дитина з інвалідністю від 6 до 18 років - 11 186 грн (3,5 пм).

Ситуація з дітьми, які залишилися без батьків в Україні

Після масштабного вторгнення РФ в Україну кількість дітей, які залишилися сиротами, явно збільшилася.

Насамперед це пов'язано з обстрілами РФ, внаслідок яких гинуть люди. Буквально 21 травня окупанти обстріляли Покровськ, удар припав по приватному будинку. Внаслідок цього 10-річний хлопчик залишився сиротою, втративши обох батьків.

Ще в квітні РБК-Україна писало, що в Україні планують реформувати систему допомоги дітям, які потребують батьківського піклування. Як це відбуватиметься - у матеріалі РБК-Україна.

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