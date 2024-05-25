Як отримати допомогу на дітей, які перебувають під опікою: подробиці та суми

Українцям пояснили, яка допомога передбачена для дітей, над якими встановлено опіку. Також спеціалісти нагадали механізм, як її отримати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уряд online

"Щоб отримати допомогу, опікун чи піклувальник має подати відповідну заяву до органу соціального захисту населення за місцем проживання", - говорять спеціалісти.

Ситуація з дітьми, які залишилися без батьків в Україні

Після масштабного вторгнення РФ в Україну кількість дітей, які залишилися сиротами, явно збільшилася.

Насамперед це пов'язано з обстрілами РФ, внаслідок яких гинуть люди. Буквально 21 травня окупанти обстріляли Покровськ, удар припав по приватному будинку. Внаслідок цього 10-річний хлопчик залишився сиротою, втративши обох батьків.

Ще в квітні РБК-Україна писало, що в Україні планують реформувати систему допомоги дітям, які потребують батьківського піклування. Як це відбуватиметься - у матеріалі РБК-Україна.

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