Як отримати допомогу на дітей, які перебувають під опікою: подробиці та суми
Українцям пояснили, яка допомога передбачена для дітей, над якими встановлено опіку. Також спеціалісти нагадали механізм, як її отримати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уряд online
"Щоб отримати допомогу, опікун чи піклувальник має подати відповідну заяву до органу соціального захисту населення за місцем проживання", - говорять спеціалісти.
Що потрібно для оформлення?
Також подаються наступні документи:
- копія рішення органу опіки та піклування або суду про встановлення опіки чи піклування над дитиною;
- копія свідоцтва про народження дитини;
- довідка про реєстрацію місця проживання опікуна (піклувальника) та дитини;
- довідки про місячні розміри пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги, що одержує на дитину опікун чи піклувальник;
- медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років.
Розмір допомоги
- на дітей до 6 років - 6 407,5 грн (2,5 прожиткових мінімуми для дітей цього віку);
- на дітей до 6 років з інвалідністю - 8 970,5 грн (3,5 пм);
- на дітей від 6 до 18 років - 7 990 грн (2,5 пм);
- дитина з інвалідністю від 6 до 18 років - 11 186 грн (3,5 пм).
Ситуація з дітьми, які залишилися без батьків в Україні
Після масштабного вторгнення РФ в Україну кількість дітей, які залишилися сиротами, явно збільшилася.
Насамперед це пов'язано з обстрілами РФ, внаслідок яких гинуть люди. Буквально 21 травня окупанти обстріляли Покровськ, удар припав по приватному будинку. Внаслідок цього 10-річний хлопчик залишився сиротою, втративши обох батьків.
Ще в квітні РБК-Україна писало, що в Україні планують реформувати систему допомоги дітям, які потребують батьківського піклування. Як це відбуватиметься - у матеріалі РБК-Україна.
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