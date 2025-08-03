Були влучання: чим Росія атакувала Україну вночі та як відпрацювала ППО

Наслідки атаки РФ

Нагадаємо, ввечері 2 серпня росіяни завдали ракетного удару по Миколаєву. Станом на ранок відомо, що у місті внаслідок обстрілу зруйновані три приватні будинки, виникли пожежі. Ще 23 будинки, 12 багатоповерхівок, шість автомобілів, відділення пошти та магазин будматеріалів - пошкоджені.

Кількість травмованих через ракетний удар по Миколаєву зросла до семи осіб.

Також цієї ночі окупанти атакували Балаклію та Чугуїв у Харківській області. Внаслідок ударів є постраждалі.