Были попадания: чем Россия атаковала Украину ночью и как отработала ПВО

Последствия атаки РФ

Напомним, вечером 2 августа россияне нанесли ракетный удар по Николаеву. По состоянию на утро известно, что в городе в результате обстрела разрушены три частных дома, возникли пожары. Еще 23 дома, 12 многоэтажек, шесть автомобилей, отделение почты и магазин стройматериалов - повреждены.

Количество травмированных из-за ракетного удара по Николаеву возросло до семи человек.

Также этой ночью оккупанты атаковали Балаклею и Чугуев в Харьковской области. В результате ударов есть пострадавшие.