Були прямі влучення. Окупанти із САУ обстріляли будинки в Сумській області (фото)

Російські війська протягом години обстрілювали прикордоння Сумської області. Внаслідок атаки зруйновано житлові будинки у Білопільській громаді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.
"На мирних жителів ворог направив 28 снарядів із САУ. Пошкоджено щонайменше 3 житлові будинки та ще чотири господарські приміщення. Були прямі влучання в будинок. Від них лишилися наскрізні дірки в дахах, розбиті стіни, знищено майно місцевих жителів", - розповів він. .
Фото: наслідки обстрілів Сумської області 4 листопада (t.me/Zhyvytskyy)
Нагадаємо, вночі російські війська, застосувавши комплекси С-300, завдали ракетного удару по Запорізькій області. Внаслідок обстрілу пошкоджено газову трубу.
Крім того, в ніч проти 4 листопада ворог обстріляв Миколаїв. Внаслідок обстрілу зруйновано склад та пошкоджено адміністративну будівлю.
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