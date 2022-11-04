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Были прямые попадания. Оккупанты из САУ обстреляли дома в Сумской области (фото)

Фото: оккупанты из САУ обстреляли дома в Сумской области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска в течение часа обстреливали приграничье Сумской области. Вследствие атаки разрушены жилые дома в Белопольской общине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"На мирных жителей враг направил 28 снарядов из САУ. Повреждены по меньшей мере 3 жилых дома и еще четыре хозяйственных помещения. Были прямые попадания в дом. От них остались сквозные дыры в крышах, разбиты стены, уничтожено имущество местных жителей", - рассказал он.

Фото: последствия обстрелов Сумской области 4 ноября (t.me/Zhyvytskyy)

Напомним, ночью российские войска, применив комплексы С-300, нанесли ракетный удар по Запорожской области. Вследствие обстрела повреждена газовая труба.

Кроме того, в ночь на 4 ноября враг обстрелял Николаев. В результате обстрела разрушен склад и повреждено административное здание.

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Российская ФедерацияСумская область