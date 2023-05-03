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Були названі на честь російських військових. В Одесі депутати перейменували два райони

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Одеса, Середа 03 травня 2023 16:57
Були названі на честь російських військових. В Одесі депутати перейменували два райони Фото: в Одесі депутати перейменували два райони (poskot od ua)
Автор: Наталія Кава

Одеська міська рада на сесії у середу, 3 травня, підтримала перейменування Суворовського та Малиновського районів міста.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Одеську міську раду.

Депутати вирішили перейменувати Суворовський та Малиновський райони міста на Пересипський та Хаджибейський.

Проект про перейменування було опубліковано на сайті міськради у вівторок, 2 травня. У документі вказано, що такі назви було рекомендовано історико-топонімічною комісією.

Варто зауважити, що напередодні у місті було проведено опитування щодо перейменування вказаних районів. Воно закінчилось 29 квітня о 10:00. За його результатами про перейменування Суворовського району на Пересипський взяли участь 5 617 людей, про перейменування Малиновського району на Хаджибейський - 4 658.

Нагадаємо, раніше райони були названі на честь генералісимуса Олександра Суворова та маршала Радянського Союзу Родіона Малиновського.

Нагадаємо, нещодавно в Києві перейменували ще три вулиці та провулок. А 9 лютого було перейменовано ще 31 об'єкт, назва якого пов’язані з Росією чи з радянським минулим.

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