Були названі на честь російських військових. В Одесі депутати перейменували два райони

Одеська міська рада на сесії у середу, 3 травня, підтримала перейменування Суворовського та Малиновського районів міста.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Одеську міську раду.

Депутати вирішили перейменувати Суворовський та Малиновський райони міста на Пересипський та Хаджибейський.

Проект про перейменування було опубліковано на сайті міськради у вівторок, 2 травня. У документі вказано, що такі назви було рекомендовано історико-топонімічною комісією.

Варто зауважити, що напередодні у місті було проведено опитування щодо перейменування вказаних районів. Воно закінчилось 29 квітня о 10:00. За його результатами про перейменування Суворовського району на Пересипський взяли участь 5 617 людей, про перейменування Малиновського району на Хаджибейський - 4 658.

Нагадаємо, раніше райони були названі на честь генералісимуса Олександра Суворова та маршала Радянського Союзу Родіона Малиновського.