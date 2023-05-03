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Были названы в честь русских военных. В Одессе депутаты переименовали два района

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Одесса, Среда 03 мая 2023 16:57
Были названы в честь русских военных. В Одессе депутаты переименовали два района Фото: в Одессе депутаты переименовали два района (poskot od ua)
Автор: Наталья Кава

Одесский городской совет на сессии в среду, 3 мая, поддержал переименование Суворовского и Малиновского районов города.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Одесский городской совет.

Депутаты решили переименовать Суворовский и Малиновский районы города в Пересыпский и Хаджибейский.

Проект о переименовании был опубликован на сайте горсовета во вторник, 2 мая. В документе указано, что такие названия были рекомендованы историко-топонимической комиссией.

Следует отметить, что накануне в городе был проведен опрос по переименованию указанных районов. Оно закончилось 29 апреля в 10.00. По его результатам о переименовании Суворовского района в Пересыпский приняли участие 5 617 человек, о переименовании Малиновского района в Хаджибейский - 4 658 человек.

Напомним, ранее районы были названы в честь генералиссимуса Александра Суворова и маршала Советского Союза Родиона Малиновского.

Напомним, недавно в Киеве переименовали еще три улицы и переулок. А 9 февраля был переименован еще 31 объект , название которого связано с Россией или с советским прошлым.

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