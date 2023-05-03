Были названы в честь русских военных. В Одессе депутаты переименовали два района

Одесский городской совет на сессии в среду, 3 мая, поддержал переименование Суворовского и Малиновского районов города.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Одесский городской совет.

Депутаты решили переименовать Суворовский и Малиновский районы города в Пересыпский и Хаджибейский.

Проект о переименовании был опубликован на сайте горсовета во вторник, 2 мая. В документе указано, что такие названия были рекомендованы историко-топонимической комиссией.

Следует отметить, что накануне в городе был проведен опрос по переименованию указанных районов. Оно закончилось 29 апреля в 10.00. По его результатам о переименовании Суворовского района в Пересыпский приняли участие 5 617 человек, о переименовании Малиновского района в Хаджибейский - 4 658 человек.

Напомним, ранее районы были названы в честь генералиссимуса Александра Суворова и маршала Советского Союза Родиона Малиновского.