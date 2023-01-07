Були і офіцери. ЗСУ одним ударом знищили 150 окупантів у Запорізькій області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " РИА Мелитополь ".

"Розвідники підрозділу ССО "Бандерлоги" 2 січня засікли розташування окупантів. В одну з місцевих будівель заїхало близько 150 військових РФ в тому числі 10 офіцерів", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, вже вночі 4 січня артилерія ЗСУ відправила на той світ окупантів

"Місце прольотів зрадники-поліцаї оточили. До місця зруйнованої будівлі мчали швидкі і не тільки. Високе керівництво окупантів лише хапалося за голову. Ще б пак! Ворог має збитки в Пологах і сусідньому Токмаку", - додали в Telegram-каналі.