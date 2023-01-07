Були і офіцери. ЗСУ одним ударом знищили 150 окупантів у Запорізькій області

Українські військові відпрацювали чергову локацію, яку уподобали окупанти в Пологах Запорізької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Мелитополь".
"Розвідники підрозділу ССО "Бандерлоги" 2 січня засікли розташування окупантів. В одну з місцевих будівель заїхало близько 150 військових РФ в тому числі 10 офіцерів", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, вже вночі 4 січня артилерія ЗСУ відправила на той світ окупантів
"Місце прольотів зрадники-поліцаї оточили. До місця зруйнованої будівлі мчали швидкі і не тільки. Високе керівництво окупантів лише хапалося за голову. Ще б пак! Ворог має збитки в Пологах і сусідньому Токмаку", - додали в Telegram-каналі.
Як повідомлялося, за минулу добу ЗСУ ліквідували ще майже півтисячі загарбників, а тепер загальна кількість знищених солдатів ворога з моменту повномасштабного вторгнення РФ склала 110 740.
При цьому 6 січня авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження ворога, а також 3 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. А також українські військові провели успішну контратаку у Бахмуті, що дозволило відкинути окупантів у місті.
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