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Были и офицеры. ВСУ одним ударом уничтожили 150 оккупантов в Запорожской области

Фото: ВСУ одним ударом уничтожили 150 оккупантов в Запорожской области (иллюстрация\GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные отработали очередную локацию, которую облюбовали оккупанты в Пологах Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Мелитополь".

"Разведчики подразделения ССО "Бандерлоги" 2 января засекли расположение оккупантов. В одно из местных зданий въехало около 150 военных РФ, в том числе 10 офицеров", - говорится в сообщении.

Как отмечается, уже ночью 4 января артиллерия ВСУ отправила на тот свет оккупантов.

"Место пролетов предатели-полицаи окружили. К месту разрушенного здания мчались скорые и не только. Высокое руководство оккупантов только хваталось за голову. Еще бы! У врага серьезные убытки в Пологах и соседнем Токмаке", - добавили в Telegram-канале.

Как сообщалось, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали еще почти полтысячи захватчиков, а теперь общее количество уничтоженных солдат врага с момента полномасштабного вторжения РФ составило 110 740.

При этом 6 января авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения врага, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. А также украинские военные провели успешную контратаку в Бахмуте, что позволило отбросить оккупантов в городе.

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Запорожская область