Были и офицеры. ВСУ одним ударом уничтожили 150 оккупантов в Запорожской области

Украинские военные отработали очередную локацию, которую облюбовали оккупанты в Пологах Запорожской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Мелитополь".
"Разведчики подразделения ССО "Бандерлоги" 2 января засекли расположение оккупантов. В одно из местных зданий въехало около 150 военных РФ, в том числе 10 офицеров", - говорится в сообщении.
Как отмечается, уже ночью 4 января артиллерия ВСУ отправила на тот свет оккупантов.
"Место пролетов предатели-полицаи окружили. К месту разрушенного здания мчались скорые и не только. Высокое руководство оккупантов только хваталось за голову. Еще бы! У врага серьезные убытки в Пологах и соседнем Токмаке", - добавили в Telegram-канале.
Как сообщалось, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали еще почти полтысячи захватчиков, а теперь общее количество уничтоженных солдат врага с момента полномасштабного вторжения РФ составило 110 740.
При этом 6 января авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения врага, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. А также украинские военные провели успешную контратаку в Бахмуте, что позволило отбросить оккупантов в городе.
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