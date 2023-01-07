ЗСУ ліквідували майже пів тисячі окупантів за добу, - Генштаб
Російські окупанти щодня продовжують зазнавати в Україні суттєвих втрат. Українські захисники минулої доби ліквідували ще майже пів тисячі загарбників, і тепер загальна кількість знищених солдатів ворога з моменту повномасштабного вторгнення РФ становила 110 740.
Про це передає РБК-Україна, посилаючись на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 07.01.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 110740 (+490) осіб ліквідовано,
- танків - 3066 (+2) од.,
- бойових броньованих машин - 6125 (+1) од.,
- артилерійських систем - 2062 (+3) од.,
- РСЗВ - 431 (+0) од.,
- засоби ППО - 217 (+2) од.,
- літаків - 285 (+0) од.,
- вертольотів - 272 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1844 (+0) од.,
- крилаті ракети - 723 (+0) од.,
- кораблі/катери - 16 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4798 (+1) од.,
- спеціальна техніка - 182 (+0) од.,
Дані уточнюються, додали у військовому командуванні.
У Генштабі ЗСУ 7 січня розповіли про втрати російських окупантів за добу (фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)
Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що РФ продовжує заходи щодо мобілізації для підтримки наступу та поповнення своїх втрат.
Так, перед цим, за 6 січня, авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження ворога, а також 3 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. А також українські військові провели успішну контратаку у Бахмуті, що дозволило відкинути окупантів у місті.
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