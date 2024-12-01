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"Були готові": в ЗСУ розповіли про масований наступ ворога у Харківській області

Неділя 01 грудня 2024 21:04
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"Були готові": в ЗСУ розповіли про масований наступ ворога у Харківській області Фото: воїни 42 ОМБр ЗСУ розповіли про відбиття наступу військ РФ у Харківській області (facebook.com/42ombr)
Автор: Володимир Костирін

Російські загарбники сьогодні, 1 грудня, стали проводити масовані наступальні дії у Харківській області, із застосуванням бронетехніки. Проте це не стало несподіванкою для українських захисників, почалися бої, і ворог вже зазнав втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал 42-ї окремої механізованої бригади (42 ОМБр) Збройних сил України.

Військові розповіли, що у неділю в смузі відповідальності їх бригади "противник розпочав масовані наступальні дії на Харківщині".

"До наступу були готові. Відбиваємо. Бойові дії продовжуються", - йдеться в дописі 42 ОМБр.

Крім того, воїни 42-ї бригади розповіли, що мінімальні підтверджені втрати російських загарбників під час відбиття наступу склали:

  • 13 окупантів були ліквідовані та 27 - поранені,
  • 2 танки Т-62 було знищено та ще 2 - пошкоджено,
  • 2 одиниці БМП-3 ворога було знищено, й також було пошкоджено 1 БТР росіян.

"Продовжуємо виконувати завдання", - додали військові 42 ОМБр ЗСУ, та оприлюднили кадри з бою, зокрема як дронами уражали ворожі сили в Харківській області.

Ситуація на фронті 1 грудня

Нагадаємо, раніше у зведенні Генштабу ЗСУ щодо оперативної обстановки станом на 16.00 вказувалося, що на Харківському напрямку ЗСУ відбили 6 ворожих штурмів поблизу Стариці, Тихого та Вовчанська, ще 1 бій - триває.

Також у військовому командуванні зазначили, що загалом російські окупанти досі зосереджують зусилля на Курахівському, Покровському, Времівському напрямках, а також у Курській області.

До слова, у листопаді з'являлася інформація про транскордонні рейди російських загарбників у Харківську область. Зокрема повідомлялося про наступ ворога на н.п. Козачу Лопань.

При цьому керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки та оборони (РНБО) Андрій Коваленко 26 листопада спростував інформацію про наступ росіян на це село.

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