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На півночі Харківської області намагалася пройти ворожа ДРГ

Україна, Понеділок 25 листопада 2024 11:59
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На півночі Харківської області намагалася пройти ворожа ДРГ Фото: росіяни намагалися перетнути кордон на півночі Харківської області (росЗМІ)
Автор: Олександр Білоус

Російська диверсійно-розвідувальна група спробувала перетнути кордон на півночі Харківської області в районі Дергачів. Про наступ мова не йде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Вячеслава Задоренко, начальника Дергачівської міської військової адміністрації, в Telegram.

"У ніч з 24 на 25 листопада малочисельна російська диверсійно-розвідувальна група намагалася здійснити прорив кордону у районі КПП Гоптівка - Нєхотєєвка і була зупинена нашими оборонцями", - написав він.

За його словами, Частину диверсантів вдалося ліквідувати, інші відступили назад до Бєлгородської області.

Він оприлюднив мапу з місцем, де зафіксували ДРГ.

На півночі Харківської області намагалася пройти ворожа ДРГ

Як зазначив чиновник, час від часу ворог намагається "прощупувати" позиції українських захисників, засилаючи своїх диверсантів, тому ця подія свідчить лише про міцність нашої оборони і злагоджені дії ЗСУ щодо ліквідації окупантів.

"Росіяни не проводять і не намагаються проводити активний наступ на Дергачівському напрямку, достатньої для цього кількості сил на кордоні не фіксується. Тому я прошу усіх не піддаватися паніці, довіряти офіційним джерелам та перевіреним засобам масової інформації", - додав він.

Ситуація на кордоні

Нагадаємо, у травні російська армія розпочала наступ на декількох ділянках у Харківській області. Зокрема, ворог наступав в бік Вовчанська, але просунутися далі міста йому не вдалося.

За даними джерела у ГУР МО, Росія планувала з 1 по 15 червня розпочати наступальну операцію для захоплення міст Харків та Суми.

Для наступальної операції Росія планувала залучити два армійські корпуси та одну армію. Так, в район Бєлгорода окупанти перекинули близько 46 тисяч солдатів, на Сумський напрямок - 23 тисячі.

Згідно з російським планом, перший удар мав відбутися на Харківському напрямку, а через 3-4 дні наступ мав би початися вже на Сумському напрямку з просуванням вглиб території України.

Однак після того, як російська армія зав'язла у боях в Харківській області, російське командування зосередилось на Покровському і Курахівському напрямках.

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Харків ДРГ
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