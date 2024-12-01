"Были готовы": в ВСУ рассказали о массированном наступлении врага в Харьковской области

Российские захватчики сегодня, 1 декабря, стали проводить массированные наступательные действия в Харьковской области с применением бронетехники. Однако это не стало неожиданностью для украинских защитников, начались бои, и враг уже понес потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал 42-й отдельной механизированной бригады (42 ОМБр) Вооруженных сил Украины.

Военные рассказали, что в воскресенье в зоне ответственности их бригады "противник начал массированные наступательные действия в Харьковской области".

"К наступлению были готовы. Отбиваем. Боевые действия продолжаются", - говорится в сообщении 42 ОМБр.

Кроме того, воины 42-й бригады рассказали, что минимальные подтвержденные потери российских захватчиков при отражении наступления составили:

13 оккупантов были ликвидированы и 27 - ранены,

2 танка Т-62 были уничтожены и еще 2 - повреждены,

2 единицы БМП-3 врага были уничтожены, и также были повреждены 1 БТР россиян.

"Продолжаем выполнять задачи", - добавили военные 42 ОМБр ВСУ, и обнародовали кадры с бою, в частности, как дронами поражали вражеские силы в Харьковской области.

Ситуация на фронте 1 декабря

Напомним, ранее в сводке Генштаба ВСУ по оперативной обстановке по состоянию на 16:00 указывалось, что на Харьковском направлении ВСУ отразили 6 вражеских штурмов вблизи Старицы, Тихого и Волчанска, еще 1 бой - продолжается.

Также в военном командовании отметили, что в целом российские оккупанты до сих пор сосредотачивают усилия на Кураховском, Покровском, Времивском направлениях, а также в Курской области.

К слову, в ноябре появлялась информация о трансграничных рейдах российских захватчиков в Харьковскую область. В частности, сообщалось о наступлении врага на н.п. Казачья Лопань.

При этом руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрей Коваленко 26 ноября опроверг информацию о наступлении россиян на это село.