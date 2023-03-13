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Були готові оголосити евакуацію у січні, - Кличко про блекаути в Києві

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Понеділок 13 березня 2023 11:44
Були готові оголосити евакуацію у січні, - Кличко про блекаути в Києві Фото: Віталій Кличко, міський голова Києва (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Києві були готові оголосити евакуацію в січні, однак погода сприяла тому, щоб кияни не відчували гостро багатогодинні блекаути.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міського голови Києва Віталія Кличка в інтерв'ю Redaktionsnetzwerk Deutschland.

"У січні ми були близькими до того, щоб закликати населення до евакуації. Найважчий блекаут тривав 14 годин. Не було світла, води, опалення. На щастя, погода була м'якою", - заявив Кличко.

Міський голова привітав військову допомогу Німеччини Україні й наголосив на ролі ППО Iris-T, яка допомогла відбивати російські удари. Водночас він закликав прискорити поставки зброї Україні.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що внаслідок останнього масованого обстрілу росіян відключилась остання лінія зв'язку окупованої Запорізької АЕС з українською енергосистемою.

Після цього інциденту Європейський союз та його держави-партнери закликали Росію повернути повний контроль над захопленою ЗАЕС Україні.

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Віталий Кличко Киев
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