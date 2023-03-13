Були готові оголосити евакуацію у січні, - Кличко про блекаути в Києві
В Києві були готові оголосити евакуацію в січні, однак погода сприяла тому, щоб кияни не відчували гостро багатогодинні блекаути.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міського голови Києва Віталія Кличка в інтерв'ю Redaktionsnetzwerk Deutschland.
"У січні ми були близькими до того, щоб закликати населення до евакуації. Найважчий блекаут тривав 14 годин. Не було світла, води, опалення. На щастя, погода була м'якою", - заявив Кличко.
Міський голова привітав військову допомогу Німеччини Україні й наголосив на ролі ППО Iris-T, яка допомогла відбивати російські удари. Водночас він закликав прискорити поставки зброї Україні.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що внаслідок останнього масованого обстрілу росіян відключилась остання лінія зв'язку окупованої Запорізької АЕС з українською енергосистемою.
Після цього інциденту Європейський союз та його держави-партнери закликали Росію повернути повний контроль над захопленою ЗАЕС Україні.
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