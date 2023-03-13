Были готовы объявить эвакуацию в январе, - Кличко о блекаутах в Киеве

В Киеве были готовы объявить эвакуацию в январе, однако погода способствовала тому, чтобы киевляне не ощущали многочасовые блекауты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова городского головы Киева Виталия Кличко в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland .

"В январе мы были близки к тому, чтобы призвать население к эвакуации. Самый тяжелый блекаут длился 14 часов. Не было света, воды, отопления. К счастью, погода была мягкой", - заявил Кличко.

Городской голова приветствовал военную помощь Германии Украине и отметил роль ПВО Iris-T, которая помогла отражать российские удары. В то же время он призвал ускорить поставки оружия Украине.