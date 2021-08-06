На Буковине пронесся циклон: последствия мощного ливня

На Буковине были повалены деревья в разных населенных пунктах. Спасатели за прошедшие сутки оказывали помощь жителям области в преодолении последствий непогоды, вызванной внезапными дождями и усилением ветра.

Спасатели разрезали и убирали поваленные деревья в селах Пядиковцы, Берегомет Неполоковецкой ОТГ и городе Сторожинец Черновицкого района.

Также сотрудники пожарно-спасательной части города Заставна привлекались к ликвидации последствий непогоды, розпиливши и убрав поваленное ветви с кровли летней кухни в селе Веренчанка Веренчанской ОТГ Черновицкого района.

Фото: Черновицкую область накрыл ливень (cv.dsns.gov.ua)