На Буковине пронесся циклон: последствия мощного ливня

В Черновицкой области пронесся ураган с дождем и грозами. В результате произошел деревопад и подтопило дома.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС в Черновицкой области.
На Буковине были повалены деревья в разных населенных пунктах. Спасатели за прошедшие сутки оказывали помощь жителям области в преодолении последствий непогоды, вызванной внезапными дождями и усилением ветра.
Спасатели разрезали и убирали поваленные деревья в селах Пядиковцы, Берегомет Неполоковецкой ОТГ и городе Сторожинец Черновицкого района.
Также сотрудники пожарно-спасательной части города Заставна привлекались к ликвидации последствий непогоды, розпиливши и убрав поваленное ветви с кровли летней кухни в селе Веренчанка Веренчанской ОТГ Черновицкого района.
Фото: Черновицкую область накрыл ливень (cv.dsns.gov.ua)
Напомним, Каменец-Подольский накрыл мощный ураган.
Отметим, что в западных областях Украины ожидаются ливни. В результате возможны подтопления и селевые потоки.