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Ливень на западе Украины: есть угроза подтоплений и селевых потоков

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Киев, Пятница 06 августа 2021 08:39
Ливень на западе Украины: есть угроза подтоплений и селевых потоков Фото: на западе Украины будут ливни (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В западных областях Украины ожидаются ливни. В результате возможны подтопления и селевые потоки.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Сегодня ожидаются подъемы воды над уровнями в течение 6 августа на реках Закарпатской области на 0,3-0,8 м, реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) на 0,3 - 1,3 м.

Также 6 и 7 августа на реках бассейнов Прута и Сирета и левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.) на 0,2-1,0 м может подняться уровень воды в реках, без негативных последствий.

В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока с затоплением пониженных мест в населенных пунктах, в горных районах существует угроза формирования локальных селевых потоков и оползней (оранжевый уровень опасности)

Напомним, в Украине объявлено штормовое предупреждение.

Ранее сообщалось, что сегодня будут дожди почти по всей Украине и похолодание на западе.

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