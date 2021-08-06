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Буковиною пронісся циклон: наслідки потужної зливи

Автор: Анастасія Рокитна

У Чернівецькій області пронісся буревій з дощем та грозами. В результаті стався деревопад та підтопило будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС у Чернівецькій області.

На Буковині було повалено дерева у різних населених пунктах. Рятувальники упродовж минулої доби надавали допомогу мешканцям області у подоланні наслідків негоди, спричиненої раптовими дощами та посиленням вітру.

Рятувальники розрізали та прибирали повалені дерева у селах П’ядиківці, Берегомет Неполоковецької ОТГ та місті Сторожинець Чернівецького району.

Також працівники пожежно-рятувальної частини міста Заставна залучались до ліквідації наслідків негоди, розпиливши та прибравши повалене гілля з покрівлі літньої кухні у селі Веренчанка Веренчанської ОТГ Чернівецького району.

Фото: Чернівецьку область накрила злива (cv.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, Кам'янець-Подільський накрив потужний буревій.

Зазначимо, що у західних областях України очікуються зливи. В результаті можливі підтоплення та селеві потоки.

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