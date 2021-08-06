Буковиною пронісся циклон: наслідки потужної зливи

У Чернівецькій області пронісся буревій з дощем та грозами. В результаті стався деревопад та підтопило будинки.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС у Чернівецькій області.
На Буковині було повалено дерева у різних населених пунктах. Рятувальники упродовж минулої доби надавали допомогу мешканцям області у подоланні наслідків негоди, спричиненої раптовими дощами та посиленням вітру.
Рятувальники розрізали та прибирали повалені дерева у селах П’ядиківці, Берегомет Неполоковецької ОТГ та місті Сторожинець Чернівецького району.
Також працівники пожежно-рятувальної частини міста Заставна залучались до ліквідації наслідків негоди, розпиливши та прибравши повалене гілля з покрівлі літньої кухні у селі Веренчанка Веренчанської ОТГ Чернівецького району.
Фото: Чернівецьку область накрила злива (cv.dsns.gov.ua)
Нагадаємо, Кам'янець-Подільський накрив потужний буревій.
Зазначимо, що у західних областях України очікуються зливи. В результаті можливі підтоплення та селеві потоки.